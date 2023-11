Usb Abruzzo-Molise Chiede Maggiore Trasparenza nella Nomina dei Direttori dei Parchi

Il sindacato Usb Abruzzo-Molise ha sollevato la questione della trasparenza nelle nomine dei direttori dei Parchi nazionali della Maiella e del Gran Sasso Monti della Laga. L'organizzazione sindacale ha dichiarato la sua opposizione alle "interferenze" della politica locale in queste nomine, sottolineando la necessità che i direttori siano soggetti terzi e autonomi rispetto alle influenze politiche locali.

Teodoro Pace, responsabile legale Usb Abruzzo Molise Pubblico Impiego, ha comunicato la posizione del sindacato in una conferenza stampa a Pescara. L'Usb ha espresso la volontà di vedere procedure di nomina trasparenti e conformi alla legge per i direttori dei Parchi nazionali, presentando un dossier dettagliato che illustra la situazione e la sua storia.

Il sindacato ha sottolineato che l'iter normale per la nomina di un direttore sembra essere eluso, evidenziando il caso del Parco della Maiella. Pace ha rinnovato la richiesta di commissariamento e ha segnalato irregolarità riguardo alle indicazioni dei direttori del parco, sottolineando l'importanza di mantenere l'autonomia di tali nomine rispetto alle influenze politiche locali.

Per il Parco Gran Sasso Monti della Laga, la situazione è stata dichiarata analoga e l'Usb ha enfatizzato la necessità di garantire nomine conformi alla legalità, al fine di contribuire al rilancio dei Parchi e mantenere l'Abruzzo come un territorio verde in cui le procedure di nomina siano cristalline e trasparenti.