Usura in aumento: 830 aziende in provincia di Chieti in grave pericolo

L’allarme lanciato da Confartigianato: in provincia di Chieti cresce il numero delle imprese minacciate dall'usura, con un impatto devastante per il settore produttivo.

Un campanello d’allarme sempre più forte risuona in Abruzzo, con il fenomeno dell'usura che colpisce in particolare la provincia di Chieti. Nel 2024, ben 830 aziende sono a rischio, un dato che preoccupa profondamente le autorità e le associazioni di categoria. La provincia chietina si trova, infatti, al secondo posto in Italia per l'aumento delle vittime di usura, subito dopo Benevento. A rivelarlo è stato il Centro Studi di Confartigianato Imprese Chieti-L'Aquila, che ha analizzato i dati contenuti in un’indagine condotta dalla Cgia di Mestre.

Le categorie più colpite sono quelle degli artigiani, commercianti, esercenti e piccoli imprenditori, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa di insolvenza e mancati pagamenti da parte dei clienti. Questi imprenditori sono stati segnalati alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, in quanto non in grado di far fronte agli impegni economici. Un fenomeno che non risparmia nemmeno l'Aquilano, dove le imprese a rischio sono 589, con una leggera riduzione rispetto al 2023 (-1,2%).

Nel complesso, il numero delle aziende minacciate dall’usura in Abruzzo è salito a 3.229 unità, con un incremento di ben 150 aziende rispetto all’anno precedente (+4,9%). La regione si colloca così al quarto posto nella graduatoria nazionale, subito dopo Campania, Liguria e Lazio, tutte regioni che hanno registrato aumenti significativi nel fenomeno.

Confartigianato lancia un appello urgente per rafforzare il Fondo di prevenzione dell’usura, un’istituzione che rappresenta l’unica risorsa per le aziende vulnerabili. L'associazione sollecita politiche strutturali mirate a facilitare l’accesso al credito e a tutelare le imprese dall'insolvenza, una delle principali cause che porta molti piccoli imprenditori nella morsa dell'usura. La crisi dei pagamenti e la difficoltà di ottenere prestiti legittimi stanno mettendo in ginocchio le attività economiche locali, con impatti devastanti non solo sul piano economico, ma anche sociale.

“Non possiamo lasciare soli gli imprenditori”, afferma il presidente di Confartigianato Chieti-L'Aquila, sottolineando l'urgenza di interventi immediati per sostenere le piccole e medie imprese locali. La richiesta di maggiore attenzione da parte delle istituzioni è, quindi, una necessità per arginare questo fenomeno in espansione e per tutelare un settore che rappresenta un pilastro fondamentale dell’economia regionale.