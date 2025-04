VIDEO - Un fiume di fango ed acqua invade Viale della Croce Rossa e Via Vicentini all'Aquila

Una rottura improvvisa di una condotta idrica in Viale della Croce Rossa provoca allagamenti e disagi, evidenziando criticità infrastrutturali nella zona.​

Nel pomeriggio del 29 aprile, una rottura improvvisa di una condotta idrica ha causato gravi allagamenti in Viale della Croce Rossa e Via Vicentini, trasformando le strade in veri e propri fiumi di fango. L'acqua fuoriuscita ha invaso la carreggiata, trascinando detriti e creando disagi significativi per residenti e automobilisti.​

La società Gran Sasso Acqua S.p.A., responsabile della rete idrica, ha comunicato che i tecnici sono intervenuti prontamente per riparare il guasto e ripristinare la normale erogazione dell'acqua. Tuttavia, l'incidente ha evidenziato le criticità infrastrutturali della zona, già soggetta a problemi di drenaggio e allagamenti in passato.​

Le autorità locali stanno valutando interventi strutturali per migliorare la gestione delle acque piovane e prevenire futuri disagi. In particolare, si sta considerando l'installazione di nuove griglie di scolo e il potenziamento del sistema di drenaggio urbano.​

Questo episodio sottolinea l'importanza di una manutenzione costante delle infrastrutture e di investimenti mirati per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini. La comunità locale auspica interventi tempestivi e risolutivi per evitare il ripetersi di simili situazioni.