Vacanza finisce male: 54enne denunciato per furto di bici e monopattini elettrici

Un 54enne di origini pugliesi, in vacanza con la famiglia a Francavilla al Mare, è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. L'uomo, giunto nella località balneare a inizio luglio, è accusato di aver compiuto una serie di furti di biciclette e monopattini elettrici, rubati nonostante fossero regolarmente chiusi a chiave. I colpi, avvenuti spesso durante le ore notturne, hanno interessato soprattutto la zona nord della città, dove il 54enne si sarebbe introdotto in proprietà private per portare a termine i furti.

Le indagini, condotte dai carabinieri della stazione locale, hanno portato all'identificazione del responsabile, grazie alle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e ai sistemi di geolocalizzazione installati su alcuni degli oggetti rubati. Questi strumenti hanno permesso di individuare l'abitazione estiva dell'uomo, dove, durante una perquisizione, sono stati rinvenuti 4 biciclette elettriche, una bici da corsa, una bici da passeggio e 2 monopattini elettrici, per un valore complessivo di circa 10.000 euro.

Parte della refurtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari, ma i carabinieri stanno ancora cercando di identificare i proprietari dei restanti oggetti rubati. Le vittime dei furti, avvenuti tra giugno e luglio, sono invitate a recarsi presso il comando dell'Arma per il riconoscimento dei propri beni. Nel frattempo, nei confronti del 54enne è stata formalizzata l'accusa di furto aggravato, con la richiesta di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Francavilla al Mare.