Vaccinazione anti Covid-19 a Pescara Ulteriori dosi vaccini AstraZeneca e Pfizer

La Asl di Pescara, per accelerare ulteriormente la campagna di vaccinazione contro la pandemia, ha messo a disposizione dei cittadini della Provincia di Pescara n. 850 dosi di vaccino AstraZeneca destinate agli over 60 (fascia di età 60-79). Le vaccinazioni si terranno presso il Pala Fiere di via Tirino n. 431 nelle mattine di: sabato 8, lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 maggio.

È necessaria la prenotazione sul sito del Comune di Pescara al link: http://expwww.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=1087

Per i soggetti fragili del territorio provinciale vengono inoltre destinate 1200 dosi di vaccino Pfizer, che verranno inoculate nelle giornate di giovedì 13, venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 maggio (pomeriggio). Per questa categoria è necessario aver effettuato la manifestazione di interesse nella sezione Fragili del portale della Regione Abruzzo: https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/portaleservizisanitari/dettaglio/dettagliovaccinisolofragili