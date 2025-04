Vandali distruggono parco di Crox: Comune chiede ai genitori collaborazione

Due adolescenti ripresi mentre danneggiano il Parco Baden Powell a Pescara, luogo simbolo per l'uccisione del cane Crox; appello del Comune ai genitori.

Articolo:

Un episodio di vandalismo ha scosso la comunità di Pescara, dove due giovani sono stati filmati mentre danneggiavano il Parco Baden Powell, situato in via Raffaello. Il parco è tristemente noto per essere stato il luogo dell'uccisione del cane Crox, evento che aveva già suscitato indignazione tra i cittadini.​

I residenti, allarmati dai rumori, hanno ripreso la scena dai balconi, immortalando i due ragazzi con zaini e cappucci mentre prendevano a calci e distruggevano tre cestini dell'immondizia. Le immagini sono state prontamente inviate al Comune, che ha girato il materiale alle autorità competenti per l'avvio delle indagini.​

L'amministrazione comunale ha lanciato un appello ai genitori: "Ci auguriamo che possano riconoscere i propri figli e sensibilizzarli al rispetto del bene comune". Il Comune ha sottolineato l'importanza del decoro urbano e ha ringraziato i cittadini per la collaborazione.

Questo atto vandalico riaccende i riflettori sulla necessità di educare i giovani al rispetto degli spazi pubblici e alla convivenza civile. Le autorità locali stanno valutando ulteriori misure per prevenire simili comportamenti in futuro.