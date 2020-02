Vandalizzato busto bronzo senatore Spataro, uno dei patri costituenti

Atto vandalico la scorsa notte quando ignoti hanno imbrattato di vernice nera il busto in bronzo del senatore Giuseppe Spataro, uno dei patri costituenti e per anni ministro, collocato in Piazza del Popolo.

L'Amministrazione comunale "nel deprecare questo gesto davvero incomprensibile ed ingiustificabile assicura che farà di tutto per cercare di risalire ai responsabili di questa bravata".

L'assessore alla Cultura, Giuseppe Forte, ha intanto dato incarico a un restauratore di procedere in tempi rapidi alla classificazione della vernice usata e alla pulitura del busto, opera dell'artista vastese Mario Pachioli.