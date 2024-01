Vanna Vinci, Romics d’Oro della XXXII edizione

L’artista insignita del Romics d’Oro: dalla Bambina Filosofica a Frida Kahlo, da Maria Callas sino alla sua ultima opera Viaggio notturno



Vanna Vinci, autrice della ribelle Bambina Filosofica, sarà celebrata con l’assegnazione del Romics d’Oro durante la XXXII edizione del Festival, in programma dal 4 al 7 aprile 2024 a Fiera Roma.



Vanna Vinci, dopo gli anni della formazione, lavora inizialmente nel settore della grafica pubblicitaria per poi scoprire il suo amore per il fumetto e dedicarsi alla sua passione dalla fine degli anni Ottanta in poi. Pubblica la sua prima vera storia, L’Altra parte, su Nova Express, a cui è seguito il volume. Dopo l’esperienza di Granata Press, di Luigi Bernardi e Roberto Ghiddi, ha continuato il suo percorso di autrice con Kappa Edizioni, pubblicando storie a episodi sulla seminale rivista Mondo Naif e poi in volumi monografici. Ai romanzi a fumetti si è affiancata la produzione di strisce e vignette della sulfurea Bambina Filosofica, una sorta di alter ego sardonico uscita in sordina prima su Mondo Naif, poi su Linus e infine in fortunati volumi monografici. Sono seguite pubblicazioni e collaborazioni con Rizzoli Lizard, Bao Publishing, Feltrinelli Comics e 24 Ore Cultura con cui ha pubblicato la biografia Frida, operetta amorale a fumetti, vero best seller ristampato più volte in Italia e all’estero.



Dopo aver creato storie a tematica quotidiana e intimista, con incursioni nel fantastico, nel racconto di fantasmi e altri aspetti del soprannaturale, ha inaugurato una serie di biografie a fumetti (la prima uscita nel 2013 per Dargaud) analizzando la figura e la questione femminile: La Casati, Tamara de Lempicka, Frida Kahlo, Maria Callas e le sette grandi libertine della Parigi della Belle Epoque di Parle-moi d’amour; opere di grande successo tradotte in Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Corea, Polonia. Ha collaborato con diversi editori per ragazzi e come autrice ha pubblicato alcuni libri per Mondadori Ragazzi, tra cui la Bambina giurassica. Attualmente si sta dedicando ad una miniserie dal titolo Viaggio notturno, per la Sergio Bonelli Editore, il cui primo volume, La casa, è uscito a novembre 2023.



Durante la XXXII edizione di Romics, Vanna Vinci sarà protagonista di un incontro speciale che ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera artistica.