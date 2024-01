Vasta Operazione di Polizia contro il Commando della Rapina all'Ivri: 29 Arresti Effettuati

Una vasta operazione condotta dalla Polizia di Stato è in corso tra Abruzzo e Foggia, coinvolgendo 29 persone tra esecutori e fiancheggiatori, nel contesto delle indagini sull'assalto avvenuto nel 2022 al deposito dell'Istituto di Vigilanza IVRI-SICURITALIA di San Giovanni Teatino. L'azione è coordinata dalle Squadre Mobili delle questure di Chieti e Foggia e dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine.

Le indagini hanno portato alla luce un gruppo di circa 20 rapinatori che, utilizzando tecniche paramilitari, armi pesanti e persino un escavatore, aveva compiuto una rapina contro l'Ivri nel 2022. Gli ordini di custodia cautelare in carcere, emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari di L'Aquila su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia, coinvolgono sei indagati. In aggiunta, è in corso l'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di altre 23 persone, tutte coinvolte nello stesso procedimento penale.

Le accuse sono gravi e comprendono rapina aggravata, blocco stradale, ricettazione, riciclaggio, incendio, detenzione e porto di armi, e simulazione di reato. Tutte queste accuse sono aggravate dal metodo mafioso.

L'operazione rappresenta un importante passo avanti nelle indagini, dimostrando il costante impegno delle forze dell'ordine nel contrastare attività criminali di tale portata e gravità.