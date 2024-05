Vasto e il Vastese sotto Rationem: Settimana di Piena Siccità, Ecco dove e Quando

La siccità continua a colpire Vasto e altri 12 comuni del Vastese, costringendo la Società Acquedotto e Saneamento Integrato (Sasi) ad attuare misure drastiche per evitare la completa siccità in alcune aree.

Il programma di razionamento idrico è stato esteso per un'altra settimana, con la chiusura dei serbatoi durante le ore notturne, una pratica che potrebbe protrarsi per molte settimane a venire.

Le interruzioni programmate colpiscono pesantemente diverse zone di Vasto. Via Del Giglio, ad esempio, subisce sospensioni dell'erogazione idrica dalle 15:30 alle 6 del mattino successivo. Anche altre strade importanti, come via dei Conti Ricci, via Marco Polo e corso Mazzini, sono coinvolte. Nel quartiere Incoronata, l'acqua viene interrotta dalle 20 alle 5, mentre nel quartiere San Paolo il razionamento dura addirittura dodici ore, dalle 17 alle 5 del mattino seguente.

Ma la situazione non riguarda solo Vasto. In molti comuni del Vastese, il razionamento idrico notturno è diventato la norma. Da San Salvo a Casalanguida, da Cupello a Schiavi d'Abruzzo, le restrizioni sull'acqua sono pesanti: dalle 14 alle 6, dalle 18 alle 6, e addirittura dalle 24 alle 6 in alcuni luoghi.

Mentre la popolazione si adatta a questa crisi idrica senza precedenti, la Sasi continua a monitorare attentamente la situazione, cercando di garantire un equo accesso all'acqua nelle aree più colpite dalla siccità.