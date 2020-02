Vento a 100 km/h, caldo estivo in Abruzzo Sindaci invitano cittadini a restare in casa.

Temperature estive in Abruzzo e raffiche di vento oltre i 100 km/h che stanno creando non pochi disagi. A Pescara alle 13 sole splendente e 25 gradi. Il vento crea problemi soprattutto nelle zone collinari, pedemontane e montuose. Da Montorio al Vomano e Isola del Gran Sasso (Teramo) i sindaci sui social invitano i cittadini a rimanere in casa.

Vigili del Fuoco impegnati in tutta la regione. A Castiglione Messer Raimondo (Teramo) alberi caduti sulle strade e un incendio in una scarpata, con fiamme alimentate dal forte vento.



"Dal pomeriggio-sera i venti saranno in rotazione - spiega il meteorologo Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo.org - Prima il Maestrale e poi il Grecale porteranno una massa d'aria fredda che comporterà una diminuzione sensibile delle temperature, con possibilità di temporali e ancora raffiche.

Domani potrebbero esserci nevicate anche a bassa quota, con rovesci più intensi sulle zone montuose e ad alta quota. Da giovedì la situazione migliorerà, ma rimarrà il freddo".