Vento e gelo in arrivo: l'Italia si prepara a un weekend burrascoso

Un ciclone di origine polare dalla Groenlandia porterà venti oltre i 100 km/h, nevicate e un netto calo delle temperature su tutto il Paese.

Un nuovo impulso di aria fredda proveniente dalla Groenlandia si dirige verso l'Italia, annunciando una settimana di maltempo intenso e un weekend dell'Immacolata contraddistinto da venti di burrasca e fenomeni atmosferici significativi. Secondo quanto riportato da 3B Meteo, le regioni del Sud saranno le più esposte, ma l'impatto si farà sentire anche sul medio Adriatico. Sul resto della Penisola, gli effetti saranno meno rilevanti, ma il clima rigido sarà percepibile ovunque.

Mercoledì 4 dicembre: meteo instabile e temperature in calo

Al Nord, il tempo sarà variabile con nubi sparse e ampie schiarite a nord del Po. Sull'Emilia Romagna sono attesi addensamenti più consistenti, accompagnati da fenomeni locali sulla Romagna. Al Centro, instabilità sulle Marche e l’Abruzzo con piogge intermittenti e neve in Appennino a quote medio-alte, mentre su Toscana, Umbria e Lazio il cielo sarà prevalentemente sereno.

Il Sud sarà caratterizzato da variabilità atmosferica, con rovesci e temporali isolati su Sicilia, Calabria, Molise e Puglia, soprattutto nella seconda metà della giornata. Anche Sardegna e Campania vedranno cieli nuvolosi e locali precipitazioni. Le temperature subiranno un ulteriore calo su tutto il territorio.

Giovedì 5 dicembre: peggioramento al Sud, sole al Nord

La giornata di giovedì sarà più serena al Nord, con cieli prevalentemente soleggiati e solo qualche velatura. Sulla Romagna si segnala la possibilità di nubi compatte, ma senza piogge. Al Centro, il meteo migliorerà nelle regioni tirreniche, mentre l’Adriatico vedrà piogge isolate e deboli nevicate in Appennino.

Al Sud, invece, il maltempo si intensificherà: temporali e rovesci colpiranno Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con fenomeni localmente intensi. La Sardegna e la Campania costiera saranno meno interessate, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature continueranno a calare, specialmente al Centro-Nord.

Venerdì 6 dicembre: neve sulle Alpi e fenomeni isolati al Sud

Al Nord, le Alpi confinali saranno interessate da abbondanti nevicate, mentre nel resto del territorio prevarrà un cielo parzialmente nuvoloso, senza fenomeni significativi eccetto locali episodi sul levante ligure. Al Centro, le condizioni meteo rimarranno asciutte con qualche pioggia isolata in Toscana e, dalla serata, nel Lazio.

Al Sud, la situazione sarà meno turbolenta: residue piogge su Salento, Calabria ionica e Sicilia orientale andranno esaurendosi, lasciando spazio a schiarite. La Sardegna vedrà locali fenomeni piovosi, mentre altrove prevarrà un clima più stabile. Le temperature saranno in leggero aumento rispetto ai giorni precedenti.

Weekend dell'Immacolata: allerta per venti oltre i 100 km/h

Gli esperti meteo lanciano un avviso di tempesta per il weekend. Un vortice ciclonico in formazione sui bacini meridionali potrebbe generare venti fortissimi, con raffiche che supereranno i 100 km/h. L’allarme è insolito per l’anticipo con cui è stato lanciato, ma l’elevata probabilità del fenomeno invita alla prudenza, soprattutto per chi programma spostamenti o attività all’aperto.

La combinazione di venti burrascosi e freddo intenso porterà anche nevicate a bassa quota in alcune aree, rendendo il quadro meteorologico particolarmente impegnativo. La raccomandazione è di prestare attenzione agli aggiornamenti delle previsioni e di adottare le dovute precauzioni.