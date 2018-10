Vento forte a Pescara, albero cade su auto ferita 49enne

Una donna di 49 anni è rimasta ferita a Pescara dopo che un albero, probabilmente a causa del forte vento che imperversa sulla città in queste ore, è caduto sulla sua auto parcheggiata vicino alla Prefettura, in via Avezzano.

Il fusto è finito dentro l'abitacolo della vettura. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, ha riportato, tra l'altro, una frattura esposta del femore ed è stata trasportata in ambulanza in ospedale per essere sottoposta a intervento chirurgico. Sul posto Vigili del fuoco e Polizia Municipale.

Diversi gli interventi in città a causa del vento