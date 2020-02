Vento forte nel Pescarese albero cade su macchina ferito un uomo

A causa delle violente raffiche di vento un grosso albero è caduto su tre auto all'interno di una della quali c'era un uomo, poi finito in ospedale. E' accaduto in mattinata a Scafa, nel Pescarese, uno dei tanti paesi alle prese con l'emergenza vento che sta causando non pochi problemi.

L'uomo era nella sua auto in transito quando l'albero, un enorme pino, è precipitato sul mezzo, danneggiando soprattutto la parte lato passeggero. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e il 118.

Lievemente ferito e sotto shock, l'uomo - un 59enne - è stato trasportato all'ospedale di Pescara in codice giallo: al momento è in Pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Il vento sta creando disagi su tutto il territorio comunale, dove si registrano alberi pericolanti e pali caduti sulle strade.

"Stiamo mettendo in sicurezza le situazioni più a rischio - afferma il sindaco di Scafa, Maurizio Giancola - ma le violente e improvvise raffiche non consentono agli operatori di lavorare in sicurezza".