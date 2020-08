Vertenza Betefence, il 100% dei dipendenti aderiscono allo sciopero

Adesione al 100 per cento dei lavoratori della Betafence di Tortoreto (Teramo) allo sciopero proclamato da Fiom Cgil e Fim Cisl in concomitanza con l'assemblea dei lavoratori dell'azienda contro l'ipotesi di delocalizzazione della produzione in Polonia, annunciata dalla proprietà.

L'iniziativa precede l'incontro al Mise del primo settembre che si svolgerà in videoconferenza. "Dall'incontro al ministero ci aspettiamo risposte concrete, con la convocazione di tutti i soggetti coinvolti, che cambino la scelta inaccettabile del Fondo di cancellare un'azienda in salute e che fa utili in Italia nonostante la crisi determinata dalla pandemia Covid-1 - ha dichiarato Claudio Gonzato della Fiom nazionale - In occasione dell'incontro convocato dal ministero i lavoratori martedì 1 settembre saranno in sciopero".

Davanti all'azienda ci sarà un presidio che proseguirà tutti i weekend fino alla fine della vertenza. La Fim "resteremo accanto ai lavoratori mettendo in campo con loro ogni azione di lotta necessaria a tutelare il lavoro delle 155 famiglie dirette e delle 150 famiglie dell'appalto".