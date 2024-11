Via Salaria, ecco il progetto ed i lavori a brevissimo

Con l'avvio del nuovo anno partiranno i lavori di riqualificazione dell'asfalto di un tratto di via Salara, quello compreso tra l'attività La Selva Pesca e il fossato a confine del piazzale della ditta Di Donato. Si tratta di una rigenerazione integrale del tratto stradale, che attualmente si presenta ammalorato in più punti in un'area fortemente caratterizzata dal passaggio veicolare. Lo studio tecnico dell'Architetto Sandro Giordano ha presentato il progetto di fattibilità e il Sindaco Giorgio Di Clemente ha voluto incontrare nella mattinata di oggi le ditte che insistono sull'area oggetto di intervento con l'assessore Paolo Cacciagrano e la responsabile del servizio Assunta Di Tullio. "L'obiettivo", commenta il Sindaco, "è quello di fare in modo che tutte le aziende possano lavorare durante il periodo del cantiere e che i disagi siano ridotti al minimo. Per tale ragione abbiamo voluto confrontarci con le ditte che vivono quella zona con mezzi e persone tutti i giorni, per comprenderne le esigenze e organizzare il lavoro al meglio". L'opera dovrebbe svolgersi in tre step successivi, a partire dal prossimo mese di febbraio ed il cantiere verrà studiato in modo tale da garantire l'accesso alle attività. Nella giornata di martedì prossimo è previsto un sopralluogo con i tecnici e gli interessati per valutare concretamente le ipotesi più efficaci. "Per quanto riguarda il traffico veicolare", spiega ancora il primo cittadino, "esso subirà la deviazione sulla vecchia via Salara, transitando per un tratto nell'area di proprietà della ditta Di Donato SpA, con la quale è in corso di stipula un accordo ufficiale ma che già ringrazio di cuore per la disponibilità accordata per le vie brevi". I lavori in via Salara sono attesi da tempo e sono previsti per il futuro ulteriori lotti. L'asfalto verrà rifatto in modo da poter sostenere anche il continuo transito dei mezzi pesanti. Il cantiere dovrebbe durare tre mesi circa.