Viabilità: Chiusure e Deviazioni sulle Strade Principali

Numerose sono le modifiche alla viabilità annunciati da Anas, Strada dei Parchi e Aspi. Ecco tutte le informazioni essenziali per pianificare il tuo viaggio:

A25 Magliano dei Marsi - Avezzano e A24 Tornimparte - L'Aquila Ovest: La Strada dei Parchi Spa ha comunicato la sospensione della circolazione tra gli svincoli di Magliano dei Marsi e Avezzano sull'autostrada A25, e tra Tornimparte e L'Aquila Ovest sull'autostrada A24, dalle ore 22 di giovedì 11 luglio alle 5 di venerdì 12 luglio, per consentire il transito di veicoli Trasporti Eccezionali.

A24 e A25 Svincolo Torano: L'accesso alle rampe direzionali di Torano sarà chiuso per alcune ore tra le ore 21 di mercoledì 10 luglio e le ore 4 di giovedì 11 luglio, a causa di lavori urgenti di manutenzione. I veicoli diretti da Pescara/A14 verso L'Aquila/Teramo e quelli da Roma verso L'Aquila/Teramo devono uscire allo svincolo di Magliano dei Marsi e seguire percorsi alternativi.

Tangenziale Pescara-Francavilla Chiusa, A14 Gratis: La galleria San Silvestro tra Pescara e Francavilla è chiusa per cedimento, deviando il traffico sulla Statale 16 fino al completamento dei lavori di ristrutturazione. L'A14 tra Pescara sud/Francavilla e Pescara ovest/Chieti è gratuita fino al 30 giugno.

Pause dei Cantieri: Autostrade per l’Italia ha concordato con le istituzioni territoriali una sospensione dei cantieri durante i periodi di maggior traffico estivo, fino alla metà di settembre, per ridurre l'impatto sui flussi di traffico.

Statale 16 Costa dei Trabocchi: Traffico alternato sulla Statale 16 a causa di lavori in corso sui ponti vicino a Rocca San Giovanni e Fossacesia, gestito da semafori automatici.

Provincia Chieti, Statale Frentana: Il ponte Aventino 3 sulla SS 84 Frentana è chiuso al traffico per verifiche tecniche a causa delle condizioni meteo avverse.

Provinciale 11 Aquilana: La circolazione è interrotta sulla strada provinciale 11 a causa del cedimento del ponte sul fiume Aterno in direzione di Molina Aterno.

Rimborsi Pedaggi: Autostrade per l'Italia offre il servizio "Cashback con targa" per il rimborso automatico dei pedaggi anche per chi paga con carte o contanti tramite la app Free To X.

Continua a seguire gli aggiornamenti per ulteriori informazioni sulla viabilità e eventuali cambiamenti.