Viadotto Sente-Longo: Finanziati i Lavori per la Riapertura, Marone Soddisfatto

L'assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise, Michele Marone, ha annunciato con soddisfazione l'approvazione dei finanziamenti per la riapertura in sicurezza del Viadotto Sente-Longo, chiuso dal 2018 a seguito di verifiche post sisma.

Il viadotto, con la sua imponente campata di 185 metri, è stato progettato negli anni '70 per servire le zone interne del Molise e dell'Abruzzo.

Marone, insieme al presidente Francesco Roberti e all'intera Giunta Regionale, ha espresso gratitudine per la notizia giunta dal ministero delle Infrastrutture nella serata di ieri. L'assessore ha ringraziato il ministro Salvini per la considerazione nei confronti del Molise e il Capo di Gabinetto del Mit, Alfredo Storto, per aver messo a disposizione tutti gli uffici competenti per raggiungere questo obiettivo. Un riconoscimento speciale è stato riservato al consigliere provinciale di Isernia, Vincenzo Scarano, che ha sollevato la problematica del Viadotto Sente-Longo sin dallo scorso dicembre, sollecitandone una soluzione.

Prossimamente, l'Anas prenderà contatti con la Provincia di Isernia per la firma della convenzione necessaria a dare avvio ai lavori.