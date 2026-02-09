Viadotto sotto esame notturno a Chieti sicurezza infrastrutture al centro adesso

Test tecnici con mezzi pesanti, rilievi geologici e presidio operativo mirano a verificare stabilità strutturale e prevenire rischi legati al dissesto idrogeologico urbano cittadino.

Nel corso della notte a Chieti sono state effettuate le prove di carico sul viadotto di viale Gran Sasso, intervento inserito in un programma organico di monitoraggio infrastrutturale e prevenzione del dissesto idrogeologico che interessa alcune aree urbane considerate sensibili. Le verifiche hanno coinvolto squadre tecniche specializzate e personale di supporto per garantire sicurezza e controllo durante tutte le operazioni.

I test, di natura statica e dinamica, sono stati eseguiti con il passaggio e il posizionamento di mezzi a quattro assi con carichi fino a 44 tonnellate, consentendo di osservare la risposta strutturale dell’opera in condizioni di stress controllato. Le attività sono state curate dal laboratorio ministeriale autorizzato Acnd Srl, sotto la direzione dell’ingegner Danilo Ranalli e con la supervisione dell’ingegner Mauro Della Penna, incaricato dal Comune di Chieti per il progetto di miglioramento e messa in sicurezza del viadotto.

Parallelamente sono state svolte indagini geofisiche e geognostiche, coordinate dal geologo Massimo Mangifesta, impegnato anche nella redazione dello studio geologico complessivo dell’area su cui insiste la struttura. Le operazioni si sono svolte con il presidio della Protezione Civile comunale e della Polizia Locale, che hanno garantito assistenza e gestione della viabilità nelle fasi più delicate.

Gli esiti delle verifiche saranno resi noti nei prossimi giorni. Il sindaco Diego Ferrara ha evidenziato come queste attività rientrino in una più ampia campagna di analisi strutturali, mirata alla valutazione delle geometrie, dei materiali e dello stato di conservazione del viadotto, situato in una delle cosiddette zone rosse interessate da fenomeni di instabilità del terreno. L’amministrazione ha inoltre ribadito l’impegno su prevenzione, controlli continui e interventi programmati, affiancando le misure di sostegno per i cittadini colpiti da criticità abitative a un percorso tecnico volto a rafforzare la sicurezza pubblica e la tutela del territorio.