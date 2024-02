Vietate le trasferte per i tifosi di Giulianova e Teramo dopo la rissa al derby

Le conseguenze degli scontri pre-derby tra le tifoserie di Teramo e Giulianova continuano a farsi sentire. In seguito agli episodi violenti avvenuti la scorsa domenica, è stato vietato ai tifosi giuliesi di recarsi a Capistrello per la partita di domani.

Il provvedimento è stato adottato ieri pomeriggio dal prefetto dell'Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, che ha firmato l'ordinanza imponendo il divieto di vendita dei biglietti per i residenti della provincia di Teramo per la gara esterna contro il Capistrello, prevista per domani alle 15. La decisione è stata presa in linea con le indicazioni degli organismi competenti del Ministero dell'Interno, considerando l'alto rischio di violenza associato all'incontro di calcio in questione.

La nota diffusa dalla Prefettura aquilana evidenzia le gravi turbative all'ordine pubblico causate dai tifosi del Giulianova durante la partita contro il Teramo dello scorso 4 febbraio. Il divieto di trasferta è stato giustificato anche in base alla capienza e alla localizzazione dello stadio di Capistrello.

Anche il Teramo, che domani gioca in casa contro l'Ovidiana Sulmona, si trova ad affrontare un provvedimento simile. La tifoseria teramana sarà vietata dal viaggiare per la partita d'andata degli ottavi della fase nazionale della Coppa Italia dilettanti, in programma mercoledì sul campo dell'Aurora Alto Casertano.