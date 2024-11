Vince 100mila euro giocandone 3, chi sarà il fortunato vincitore?

Un fortunato giocatore ha incassato 100mila euro con una schedina da tre, mentre in un altro episodio un aquilano aveva vinto 38mila euro con sette euro.

La fortuna sembra davvero aver preso residenza in Abruzzo. A distanza di poco più di un mese, due incredibili vincite hanno animato la regione, portando migliaia di euro nelle tasche di altri due fortunati giocatori. L'ultima, la più consistente, ha fatto felice un anonimo vincitore che, con una schedina da soli tre euro, ha incassato ben 100mila euro grazie al gioco del 10eLotto. L'episodio è stato confermato dall'agenzia Agimeg, ma l'identità del fortunato resta ancora un mistero.

Ma non è la prima volta che la fortuna bacia l'Abruzzo in questo periodo. Già lo scorso 16 ottobre, un altro fortunato giocatore aveva realizzato una vincita sorprendente. Con un biglietto da sette euro nel gioco Simbolotto, aveva portato a casa ben 38mila euro, dimostrando ancora una volta che la fortuna può bussare alla porta in qualsiasi momento.

E non è tutto: solo tre giorni fa, anche la città di Pescara ha vissuto la propria dose di buona sorte. Un'altra schedina ha fruttato a un altro giocatore un guadagno da ben 25mila euro.

Con queste vittorie, sembra che l'Abruzzo stia vivendo un vero e proprio periodo fortunato. La deità della fortuna sembra aver scelto la regione come propria residenza, regalando gioie inaspettate ai suoi abitanti e alimentando la speranza di ulteriori vincite. Sarà interessante vedere se queste fortunate coincidenze continueranno a manifestarsi nei prossimi giorni, lasciando che la buona sorte si sparga ancora di più su questa terra.