Vince 500mila Euro al Gratta e Vinci, Ecco chi è la Fortunata Signora

Il misterioso vincitore di 500mila euro al Gratta e Vinci è stato finalmente identificato: si tratta di una donna di circa sessant'anni che ha acquistato il biglietto fortunato e ha chiesto aiuto sulla corretta lettura dello stesso. La notizia è emersa ieri nella rivendita di via XX Settembre, ma è stata diffusa in città solo nel tardo pomeriggio.

La donna ha comprato il biglietto del valore di 5 euro e, successivamente, ha coinvolto coloro che si trovavano nella tabaccheria, chiedendo assistenza per "grattare" il biglietto o per verificare se avesse ottenuto una vincita. Nel momento in cui le è stato comunicato che aveva vinto 500mila euro, la donna ha reagito prontamente riprendendosi il biglietto e lasciando la tabaccheria, forse ancora incredula per la sua fortunata vincita.