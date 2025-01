Vincita shock al 10eLotto: fortunato giocatore incassa 100mila euro a Tortoreto

A Tortoreto, un giocatore ha centrato un "9" Doppio Oro al 10eLotto, aggiudicandosi un premio di 100.000 euro; l'ultimo concorso ha distribuito 29,5 milioni di euro in tutta Italia.

La dea bendata ha fatto tappa a Tortoreto, in provincia di Teramo, dove un fortunato giocatore ha realizzato una vincita di 100.000 euro al 10eLotto. L'eccezionale risultato è stato ottenuto grazie a un "9" con l'opzione Doppio Oro durante l'estrazione del 21 gennaio 2025.

Questo premio si inserisce in un contesto di vincite significative registrate recentemente in Italia. Nella stessa giornata, a Cologna Veneta, in provincia di Verona, un altro giocatore ha vinto 120.000 euro con una puntata di soli 3 euro, segnando la vincita più alta del 2025 per il 10eLotto.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito complessivamente 29,5 milioni di euro in premi su tutto il territorio nazionale, portando il totale delle vincite dall'inizio dell'anno a 233,9 milioni di euro.

Queste vincite sottolineano la popolarità crescente del 10eLotto tra gli appassionati di giochi numerici in Italia. L'opzione Doppio Oro, in particolare, offre ai giocatori l'opportunità di incrementare significativamente le proprie vincite, aggiungendo un elemento di suspense e attrattiva al gioco.

La comunità di Tortoreto ha accolto con entusiasmo la notizia della vincita, sperando che la fortuna continui a sorridere ai residenti locali. Le autorità ricordano ai giocatori di praticare il gioco responsabilmente, sottolineando che, sebbene le vincite siano possibili, il gioco dovrebbe rimanere un'attività ricreativa e non una fonte di reddito.