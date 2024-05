Violenta rissa tra ragazzini: sangue sul lungomare nord di Pescara dopo la festa al Jambo

La serata di sabato sul lungomare di Pescara è stata scossa da una violenta rissa tra ragazzini, che ha lasciato un giovane di vent'anni ferito e medicato al Pronto Soccorso. L'incidente si è verificato intorno alle 23:30, poco dopo una festa in discoteca.

La polizia, intervenuta sul posto con le pattuglie della squadra Volante, sta conducendo indagini per chiarire la dinamica e le responsabilità dell'episodio. Le prime informazioni suggeriscono che la rissa sia avvenuta sul marciapiede della riviera nord, nei pressi dello stabilimento balneare Jambo, dove si stava svolgendo una festa privata.

All'esterno della discoteca, per cause ancora da accertare, sono scoppiati scontri tra due gruppi di giovanissimi, culminati con l'aggressione al giovane di vent'anni. L'arrivo tempestivo delle Volanti e dell'ambulanza del 118 ha permesso di prestare i primi soccorsi al ferito, il cui stato di salute non è grave.

L'episodio ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e alla gestione degli eventi giovanili sul lungomare, evidenziando la necessità di misure per prevenire la violenza incontrollata durante le serate di divertimento.