Violentata nel Parco del Castello: Denuncia Shock di una 14enne, Indagini in Corso

Una drammatica denuncia di violenza sessuale emerge dal cuore della città, quando una quattordicenne coraggiosa ha segnalato di essere stata vittima di un atto orribile nel parco del Castello. La polizia è ora impegnata nelle indagini, con le telecamere di videosorveglianza al centro delle attenzioni per identificare i responsabili dell'aggressione.

Il massimo riserbo avvolge la vicenda, ma i dettagli preliminari rivelano che la giovane vittima, di origini straniere, è stata avvicinata da due sconosciuti, presunti coetanei o poco più grandi di lei, nel parco del Castello. Gli aggressori, approfittando di una scusa, avrebbero bloccato la ragazza e commesso atti di palpeggiamento nelle zone intime.

Fortunatamente, la giovane è riuscita a divincolarsi e a raggiungere le amiche, le quali hanno prontamente allertato il numero di emergenza 113. L'incidente è avvenuto sabato sera, nelle vicinanze della pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita per le festività, tra le 22.30 e le 23. Una pattuglia della Squadra Volanti è giunta sul luogo, ma al loro arrivo i presunti aggressori erano già fuggiti.

In uno stato di evidente shock, la ragazzina ha denunciato l'aggressione, ma al momento sembra non essere in grado di fornire elementi utili per identificare i due giovani responsabili. La denuncia della minore ha immediatamente innescato un'azione investigativa intensiva da parte delle autorità per portare alla luce la verità e assicurare alla giustizia coloro che hanno perpetrato questo atto vile.