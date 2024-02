Violenti Scontri tra Tifosi a Giulianova-Teramo: Ferito Agente Nonostante il Piano-Sicurezza

"Bastonate e Pugni Prima della Partita, Giulianova Vince 1-0"

Prima del fischio d'inizio della partita tra Giulianova e Teramo allo stadio Fadini, la tensione è esplosa in una serie di scontri violenti tra tifosi delle due squadre, nonostante l'implementazione del piano-sicurezza. La violenza si è scatenata in via Cupa, una piccola traversa dove i sostenitori delle due squadre si sono fronteggiati in un crescendo di bastoni, calci e pugni.

Malgrado i tentativi di mantenere l'ordine, alcuni tifosi sono stati colpiti alla testa, e la situazione è sfociata in un fuggi-fuggi generale con l'intervento immediato della polizia. Alcuni tifosi, tuttavia, non si sono arresi e hanno cercato di inseguire l'altro gruppo di contendenti, utilizzando ancora una volta bastoni come arma.

Nei primi accertamenti, è emerso che un uomo delle forze dell'ordine è rimasto ferito durante gli scontri.

Nonostante l'escalation di violenza fuori dallo stadio, la partita è proseguita regolarmente, con il Giulianova che ha ottenuto la vittoria per 1-0. Il gol decisivo è stato segnato da Di Paolo al 20' del primo tempo. La rivalità tra le tifoserie, tuttavia, ha gettato un'ombra sulla giornata sportiva, evidenziando la necessità di rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza negli eventi calcistici.