Violenti temporali e inondazioni in Italia: ecco le regioni più colpite

Il maltempo continua a imperversare sull'Italia, con piogge intense e temporali che hanno causato criticità idro-geologiche e allagamenti, soprattutto in Liguria e Toscana.

Il maltempo non dà tregua a diverse regioni d'Italia, con forti piogge e nubifragi che hanno creato problemi in Liguria, Emilia-Romagna e Lombardia. Da ore si registrano esondazioni di fiumi e criticità idro-geologiche, con numerosi disagi per i residenti e il traffico ferroviario. Le piogge continuano a insistere soprattutto sul Nord-Ovest, mentre il Sud vive una situazione meteo diversa, con temperature elevate per il periodo.

LIGURIA, ESONDAZIONI E ALLAGAMENTI: La situazione più critica si registra in Liguria, dove il maltempo sta flagellando la regione. A Chiavari, il fiume Entella è esondato, spingendo le autorità a invitare i residenti a rifugiarsi ai piani alti delle abitazioni, evitando seminterrati e strade. Il fiume Vara ha anch’esso superato la soglia di pericolo nello Spezzino, mentre nel Genovese il livello di alcuni corsi d'acqua, come il Recco, ha destato particolare preoccupazione, costringendo anche all'evacuazione temporanea di una scuola. L'ondata di maltempo ha inoltre colpito duramente la rete ferroviaria della regione: un fulmine ha danneggiato gli impianti nei pressi di Genova Quarto, con ritardi e cancellazioni di treni.

CRITICITÀ NEL GENOVESATO: La città di Genova è tra le più colpite, con 150 mm di pioggia caduti nelle ultime ore. Il fiume Bisagno ha quasi raggiunto la soglia di pericolo, mentre altre zone, come Quarto e Nervi, sono state soggette a gravi allagamenti, rendendo difficoltoso il traffico locale. Anche il casello di Recco sull’A12 è stato chiuso a causa delle condizioni meteo avverse. Sul fronte meteo, le precipitazioni si stanno spostando verso la Liguria di Levante, con situazioni critiche anche nell'entroterra di Imperia e Alassio.

TEMPORALI ANCHE IN TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA: Nel corso del pomeriggio, anche la Toscana è stata colpita da intensi temporali, con fenomeni significativi sulle zone appenniniche e nelle province di Pisa e Grosseto. Allo stesso modo, le piogge si sono intensificate in Emilia e Lombardia, soprattutto nel Piacentino, dove gli accumuli pluviometrici hanno superato i 40 mm. Situazione simile anche in Lombardia, con precipitazioni abbondanti nel Pavese e Milanese.

LIGURIA, DISAGI A GENOVA: Dall’ora di pranzo, la città di Genova è stata colpita da un altro violento nubifragio. In sole due ore, sul Levante Genovese si sono registrati accumuli di 100 mm di pioggia. Questo ha determinato l’aumento del livello di diversi corsi d’acqua, come il Bisagno, che ha sfiorato la soglia critica dei 3 metri. La situazione resta monitorata, ma i rischi di esondazioni restano elevati. I fenomeni più intensi hanno raggiunto il promontorio di Portofino, con forti rovesci.

ONDATA DI CALDO AL SUD: Contrariamente alla situazione del Nord Italia, il Sud sta vivendo un clima mite a causa dello Scirocco. In particolare, la Sicilia registra temperature ben sopra la media stagionale, con picchi di 31°C nel Palermitano e addirittura 33°C nel Messinese. Questo contrasto climatico tra Nord e Sud sta creando notevoli squilibri atmosferici sull’intera penisola.

NUBIFRAGIO A GENOVA E TEMPORALI SUL SAVONESE: Un nuovo nubifragio ha colpito Genova intorno a mezzogiorno, facendo salire il livello del Rio Fegino oltre la soglia di preallarme. La perturbazione sta inoltre colpendo duramente il Savonese, in particolare la zona di Portofino e la città di Genova, dove i temporali si sono intensificati nel corso delle ultime ore.

PRECIPITAZIONI SULLE ALPI OCCIDENTALI: Sul versante piemontese delle Alpi, le precipitazioni sono in aumento, soprattutto nelle Alpi Marittime e nelle Alpi Cozie, dove i valori pluviometrici hanno raggiunto i 20 mm solo in mattinata. In totale, da ieri, nelle valli cuneesi sono caduti oltre 80 mm di pioggia, e anche il Torinese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola (VCO) sono interessati da forti rovesci.

PERSISTERÀ IL MALTEMPO? Secondo le previsioni, il maltempo continuerà nelle prossime ore, ma si prevede un’attenuazione graduale nel pomeriggio, soprattutto sulle regioni nord-occidentali. Tuttavia, piogge e temporali potrebbero insistere ancora su Alpi e Friuli-Venezia Giulia, con fenomeni che potrebbero risultare intensi. La situazione resta instabile, soprattutto sulla costa tirrenica e in Sardegna, mentre per il Sud è prevista una maggiore stabilità e temperature miti.

Con una vasta area depressionaria in movimento dalla Penisola Iberica verso la Francia, l'Italia settentrionale resta sotto scacco del maltempo. Le piogge e i temporali sembrano destinati a proseguire anche nei prossimi giorni, interessando soprattutto il Nordovest e la Liguria, che continueranno a monitorare attentamente il livello dei fiumi per evitare nuove esondazioni e danni strutturali.