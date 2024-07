Violenza Domestica: Denunciato Marito dopo 15 Anni, Sequestrate Armi e Munizioni

A Teramo, i carabinieri sono intervenuti in risposta a una richiesta di soccorso per violenze domestiche, attivando prontamente il codice rosso. La denuncia è partita dalla figlia della vittima, una casalinga di 52 anni, che ha finalmente trovato il coraggio di rivolgersi alle autorità dopo quindici anni di maltrattamenti da parte del marito, un infermiere extracomunitario di 52 anni.

Giunti sul posto, i militari hanno scoperto che l'uomo aveva inflitto ripetuti episodi di violenza verbale, psicologica e fisica alla moglie per motivi futili. La vittima, che in passato non aveva mai chiesto assistenza medica o l'intervento delle forze dell'ordine, ha deciso di denunciare la situazione, spinta dall'esasperazione e dal sostegno dei figli.

I carabinieri hanno attivato il codice rosso, informando la donna della possibilità di trovare rifugio in una struttura protetta. Tuttavia, la vittima ha preferito trasferirsi temporaneamente con i due figli, di 24 e 22 anni, presso conoscenti. Durante l'operazione, i militari hanno sequestrato cautelativamente alcune armi e munizioni legalmente detenute dall'uomo.

Il presunto autore dei maltrattamenti è stato denunciato a piede libero per violenze contro familiari. Il giudice per le indagini preliminari (GIP) di Teramo ha emesso un ordine di allontanamento dalla casa familiare nei confronti dell'infermiere, imponendo l'uso del braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla moglie, ai figli, alla loro abitazione e ai luoghi da loro frequentati.

L'intervento dei carabinieri e l'azione del GIP mirano a garantire la sicurezza della vittima e dei suoi figli, ponendo fine a una situazione di violenza domestica protrattasi per troppo tempo.