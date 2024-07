Violenza Domestica: Divieti di Avvicinamento e Arresti a Notaresco

Repressione di Abusi e Sorveglianza Illegale

I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un operaio italiano di 42 anni, accusato di aver reso infernale la vita della moglie. Dall'inizio di settembre 2023, l'uomo avrebbe sottoposto la donna a vessazioni fisiche, morali e psicologiche, isolandola dalla famiglia e dagli amici. Secondo quanto riportato, l'uomo le avrebbe proibito l'uso del telefono e installato telecamere per sorvegliarla costantemente, oltre a spintonarla e picchiarla per futili motivi. A seguito di queste accuse, il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) ha emesso una misura cautelare che vieta all'uomo di avvicinarsi alla moglie, alla sua abitazione e al luogo di lavoro, nonché di comunicare in qualsiasi forma con lei.

Arresto a Notaresco per Violazione del Divieto di Avvicinamento

A Notaresco, i carabinieri hanno arrestato un idraulico italiano di 45 anni per aver violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie 46enne. L'uomo era già sottoposto a questa misura cautelare per precedenti maltrattamenti in famiglia. In un episodio culminato con una lite in presenza dei due figli maggiorenni, il 45enne avrebbe colpito la moglie con un pugno al volto. Nonostante il divieto, è stato trovato nella sua abitazione senza alcuna autorizzazione, il che ha portato al suo arresto.

Le Forze dell'Ordine in Azione

Questi interventi sottolineano l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare la violenza domestica e nel far rispettare le misure cautelari a protezione delle vittime. I carabinieri continuano a monitorare attentamente tali situazioni, assicurando che le leggi vengano applicate rigorosamente per garantire la sicurezza delle persone coinvolte.