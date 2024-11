Violenza domestica a Teramo: arrestato un uomo dopo 20 anni di abusi fisici

Per oltre vent'anni, una donna ha sopportato maltrattamenti fisici e psicologici da parte del marito, senza mai denunciarlo. Una situazione di sofferenza prolungata che è emersa solo di recente, grazie all’intervento dei carabinieri di Teramo, che hanno eseguito un’ordinanza di allontanamento emessa dal tribunale locale. L’uomo, residente in zona, è stato quindi allontanato dalla casa familiare, con l’applicazione di un braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti e impedire qualsiasi contatto con la donna.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, l’uomo avrebbe sottoposto la moglie a continue violenze fisiche e psicologiche per più di due decenni. Nonostante il calvario vissuto dalla vittima, la donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciare gli abusi, rimanendo intrappolata in una relazione fatta di paura e sottomissione. Grazie al supporto delle autorità, è stato finalmente possibile interrompere questo ciclo di violenze.

Oltre a questo caso, i carabinieri hanno eseguito altre operazioni nella provincia di Teramo e nelle vicinanze. A Teramo, infatti, è stata arrestata una donna su ordine del tribunale dell’Aquila, che deve scontare una pena di 9 mesi per furto in abitazione. A Sant’Omero, infine, i carabinieri della stazione di Nereto hanno arrestato un uomo, su ordine della giustizia di Ascoli Piceno, per reati finanziari, condannandolo a 4 mesi di detenzione.

Le operazioni dei carabinieri continuano a monitorare la sicurezza e il rispetto della legge nel territorio, garantendo l’esecuzione delle ordinanze e tutelando le vittime di violenza domestica.