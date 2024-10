Violenza domestica: scatta il braccialetto elettronico per fermare un 59enne violento

Dopo anni di maltrattamenti, le forze dell'ordine intervengono per tutelare la vittima con l'applicazione di misure restrittive.

Un uomo di 59 anni residente nella provincia di Chieti è stato sottoposto a misure cautelari, tra cui l’allontanamento dalla casa familiare e l'applicazione del braccialetto elettronico. Questo intervento, eseguito dai carabinieri, arriva in seguito a una denuncia presentata a settembre, che accusava l'uomo di maltrattamenti e di porto ingiustificato di coltello.

Le indagini hanno rivelato un lungo periodo di abusi nei confronti della sua compagna, con la quale conviveva. La vittima ha subito ripetute violenze fisiche e psichiche, che in alcune occasioni si sono estese anche a minacce di morte. La gravità della situazione ha portato le autorità a intervenire rapidamente, con l’obiettivo di assicurare una protezione efficace e tempestiva alla donna.

Secondo quanto riportato nella nota ufficiale dei carabinieri, il comportamento vessatorio dell’uomo si era protratto per diversi anni, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per fermare l’escalation di violenza. Le indagini hanno evidenziato che la donna viveva in uno stato di terrore costante, e la decisione di emettere il provvedimento cautelare è stata presa per garantirle una protezione immediata e adeguata.

L'applicazione del braccialetto elettronico permetterà alle forze dell’ordine di monitorare costantemente gli spostamenti dell'uomo e di assicurarsi che rispetti il divieto di avvicinamento alla vittima. Tale misura, sempre più utilizzata nei casi di violenza domestica, consente una vigilanza continua e un intervento tempestivo in caso di violazione delle restrizioni imposte. In situazioni di violenza come questa, infatti, il rischio di recidiva è alto, e il controllo costante è fondamentale per prevenire nuovi episodi di aggressione.

Gli atti vessatori erano ormai diventati una costante nella vita della vittima, che non solo subiva violenze fisiche ma anche un'oppressione psicologica. Tali comportamenti, se non arginati, possono evolvere in episodi ancora più gravi, e in questo caso le autorità hanno agito in tempo per evitare ulteriori tragedie. L'applicazione delle misure cautelari segna un importante passo verso la sicurezza della donna, ma sottolinea anche l'importanza di continuare a vigilare e prevenire la violenza domestica.