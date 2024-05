Von der Leyen a Roma: "Dialogo con Meloni? Serve ampia coalizione pro-Europa"

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista esclusiva all'ANSA durante la sua visita a Roma per la campagna per le elezioni europee, sottolinea l'importanza di un'ampia coalizione pro-europea per affrontare le sfide del continente.

"Abbiamo davanti sfide enormi e è fondamentale che un'ampia coalizione di forze pro-europee collabori quando sono in gioco i nostri interessi comuni", dichiara von der Leyen, ribadendo la sua volontà di lavorare con coloro che sono impegnati a favore dello Stato di diritto, dell'Unione europea e dell'Ucraina.

La presidente evidenzia la gravità della situazione per l'Europa e le sfide che attendono il continente, che vanno dalle guerre nel vicinato a problemi come il cambiamento climatico, l'immigrazione clandestina e la disinformazione digitale.

Von der Leyen si rivolge agli europei in vista delle elezioni, sottolineando l'importanza di fare scelte significative per il futuro dell'Europa. "Non possiamo permetterci il lusso di essere deboli in questo mondo", afferma, esprimendo la sua determinazione a costruire una maggioranza per un'Europa più forte, sicura e democratica.

Il suo appello agli elettori è chiaro: "Andate a votare in queste elezioni", conclude la presidente, evidenziando l'importanza di partecipare al processo democratico per garantire un futuro prospero e sicuro per l'Europa.