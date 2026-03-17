Vortice Jolina flagella il Sud: piogge record e mareggiate intense

Maltempo persistente al Sud per il ciclone Jolina, con piogge abbondanti e mari agitati, mentre un fronte freddo attraversa l’Adriatico portando instabilità diffusa.

Una fase di maltempo intenso continua a interessare il Sud Italia a causa del vortice ciclonico Jolina, che nelle ultime ore si è ulteriormente approfondito raggiungendo una pressione di circa 990 hPa e posizionando il proprio minimo sul Mar Libico, a ridosso delle coste nordafricane.

Il sistema depressionario sta alimentando venti ciclonici sostenuti che risalgono verso lo Ionio, trasportando masse d’aria cariche di umidità e determinando precipitazioni persistenti e localmente molto abbondanti. Nella sola giornata di lunedì si sono registrati picchi fino a 200 millimetri di pioggia nella provincia di Catanzaro, con conseguenti allagamenti diffusi, anche in ambito urbano.

Dalla mezzanotte si sono aggiunti ulteriori apporti pluviometrici compresi tra 60 e 70 millimetri, portando le cumulate complessive a superare in alcune aree i 250 millimetri. Situazione critica anche in Sicilia, con oltre 130 millimetri di pioggia tra il Messinese e la provincia di Catania.

Lungo il tratto costiero compreso tra Siracusa e Crotone si registrano inoltre mareggiate intense, con onde che hanno raggiunto i quattro metri di altezza, creando disagi alla navigazione e alle attività costiere. Gli effetti del sistema perturbato si sono estesi, seppur in forma più attenuata, anche su Puglia e medio Adriatico.

Parallelamente, un fronte di aria fredda proveniente dal Nordest ha attraversato l’alto Adriatico durante la notte, generando temporali rapidi tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna. Nelle prossime ore il fronte continuerà a scivolare verso sud-est, contribuendo alla formazione di un nuovo minimo sul basso Adriatico, destinato a mantenere condizioni di instabilità soprattutto sulle regioni meridionali anche nei giorni successivi.

Il vortice Jolina, invece, proseguirà la sua evoluzione spostandosi verso il Golfo della Sirte, pur continuando a influenzare il quadro meteorologico del Sud Italia.

Per la giornata di martedì, le previsioni indicano condizioni generalmente stabili al Nord, con cieli sereni o poco nuvolosi e solo locali addensamenti tra pomeriggio e sera su Veneto e Friuli. Al Centro, prevale il sole sulle regioni tirreniche, mentre sull’Adriatico si registra maggiore variabilità con possibili piovaschi tra Marche e Abruzzo.

Il Sud resta invece esposto a condizioni di maltempo diffuso, con rovesci e temporali anche intensi soprattutto lungo la fascia ionica. Miglioramenti sono attesi su Sardegna e su parte della Campania settentrionale. Le temperature risultano in calo, accompagnate da venti di Grecale al Centro-Nord e correnti orientali sostenute al Sud. I mari si presentano molto mossi o agitati, con ulteriori fenomeni di mareggiata sullo Ionio meridionale.