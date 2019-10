Week end con l'alta pressione, temperature sopra la media di stagione

Nella seconda parte della settimana la depressione d'Islanda e la bassa pressione scandinava continueranno a contendersi l'Europa centro settentrionale con una serie di perturbazioni a carattere autunnale sospinte da forti venti Questa azione cosi serrata alle alte latitudini consentirà alle basse latitudini l'arrivo dell'alta pressione, sarà un anticiclone ibrido in parte azzorriano e in parte africano che si distenderà dalla Penisola Iberica, dove sarà più forte fino al Mediterraneo centrale.

L'Italia dovrebbe quindi risentire di questa maggiore stabilità ma nel periodo autunnale gli anticicloni sono spesso accompagnati da nebbie e da foschie. In aggiunta la forte zonazione occidentale del nord Europa potrebbe favorire delle infiltrazioni umide in grado di portare annuvolamenti sulla fascia tirrenica specie da domenica. Il clima sarebbe generalmente mite con massime anche sopra media.

Le previsioni da venerdì al weekend nelle linee generali, per i dettagli si dovrà aspettare ancora qualche giorno:

Meteo venerdì: pressione in aumento da ovest con tempo stabile e in prevalenza soleggiato sulle regioni tirreniche e al nord (salvo foschie e locali nebbie nelle valli al mattino), ancora qualche annuvolamento lungo l'Adriatico e l'estremo sud per una residua circolazione fresca settentrionale.

Temperature generalmente miti, massime fino a 20-22°C in pianura al Nord, 22-24°C al Centro e al Sud.

Meteo sabato: Pressione in ulteriore aumento sull'Italia con una maggiore presenza di foschie e locali banchi di nebbia al mattino sulla Valpadana, le valli interne del Centro e i litorali adriatici, per il resto dovrebbe prevalere il sole salvo locali annuvolamenti marittimi su Ionio e basso Tirreno.



Meteo domenica: anticiclone ancora ben saldo sull'Italia ma con possibili infiltrazioni di aria umida occidentale in grado di portare annuvolamenti irregolari sulle regioni tirreniche, soprattutto Liguria, Toscana, Sardegna e Sicilia.

Per il resto dovrebbe essere una bella giornata salvo le consuete foschie e nebbie al mattino nelle valli interne.

Temperature sempre miti con massime fino a 24°C al Sud e 20-21°C al Centro Nord.

Venti deboli e mari poco mossi.