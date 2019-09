Week end tra anticiclone e correnti umide, lemperature in rialzo

Dopo che i residui della perturbazione di giovedì si saranno esauriti entro sera sulle regioni ioniche la pressione tornerà a rinforzare anche sulle regioni meridionali e per l'Italia si aprirà una parentesi di tempo più stabile.

Salvo qualche disturbo su parte delle regioni settentrionali, alta Toscana e ioniche, sul resto d'Italia il tempo si manterrà in gran parte soleggiato fino alla fine della settimana. I locali disturbi descritti saranno innescati da infiltrazioni umide di origine atlantica all'interno del campo di alta pressione che rimarrà disteso alle latitudini centro-meridionali del Continente, inglobando anche l'Italia.

Le temperature torneranno lentamente ad aumentare giorno dopo giorno, fino a raggiungere sul finire della settimana gradevoli valori tardo estivi, sui 24/26°C su Val Padana e regioni centrali, 28/30°C su interne pugliesi e delle isole maggiori.

METEO VENERDÌ.

Tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo nubi irregolari e qualche debole ed isolata pioggia su Prealpi, Levante Ligure, alta Toscana e nel pomeriggio zone interne della Calabria, la sera anche sul Friuli VG.

METEO SABATO.

Al Nord aperture anche ampie su Nordovest ed Emilia Romagna, altrove nubi sparse ed irregolari con qualche piovasco su Spezzino, Prealpi lombardo-venete e soprattutto sul Friuli VG, dove insisteranno fino a sera.

Sul resto d'Italia in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, salvo un po' di variabilità sulle regioni del medio-alto Tirreno foriera di locali piovaschi sull'alta Toscana, in esaurimento entro sera.

METEO DOMENICA.

Non molte variazioni rispetto alla giornata precedente, con ancora un po' di variabilità al Nord con qualche debole pioggia limitata a Levante Ligure e Friuli VG, la sera nubi in aumento sulle Alpi con qualche debole fenomeni in arrivo sui confini centro-occidentali.

Sul resto d'Italia alcuni annuvolamenti sulle regioni tirreniche con locali piovaschi su alta Toscana e interne laziali, in esaurimento in giornata, altrove prevale il bel tempo con cieli poco nuvolosi.