Weekend 10-11 Maggio: Sole e Temporali, l'Anticiclone Non Convince

Una temporanea rimonta anticiclonica porterà condizioni più stabili nel fine settimana, ma non mancheranno episodi di instabilità pomeridiana, soprattutto nelle aree montuose

Il fine settimana del 10-11 maggio 2025 si preannuncia con un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto ai giorni precedenti, caratterizzati da forte instabilità e precipitazioni diffuse su gran parte della penisola italiana. Gli ultimi aggiornamenti dei modelli previsionali mostrano infatti una tendenza che lascia ben sperare gli italiani, con l’arrivo di una rimonta anticiclonica che porterà finalmente un po’ di sole dopo una settimana decisamente perturbata.

Sabato 10 maggio, il Nord vedrà cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento nel pomeriggio sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, dove non si escludono locali rovesci o temporali. Le temperature massime saranno comprese tra 19°C e 24°C. Al Centro, condizioni generalmente stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Possibili addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature in lieve aumento. Al Sud e sulle Isole, tempo prevalentemente soleggiato, con qualche velatura in transito e possibili nubi pomeridiane sui rilievi. Temperature in linea con la media stagionale.

Domenica 11 maggio, al Nord sarà una mattinata soleggiata, seguita da un aumento della nuvolosità nel pomeriggio, soprattutto sulle Alpi e sull’Appennino settentrionale, con possibili rovesci o temporali. Le temperature massime si manterranno tra 22°C e 24°C. Al Centro, condizioni stabili con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio, possibili addensamenti lungo la dorsale appenninica, ma con basso rischio di precipitazioni. Al Sud, tempo prevalentemente soleggiato al mattino, con nubi in aumento nel pomeriggio sulle Isole maggiori e l’estremo Sud, dove non si escludono locali rovesci o temporali.

Le temperature si manterranno stazionarie o in lieve aumento su tutto il territorio nazionale, con valori massimi compresi tra 19°C e 24°C. La ventilazione sarà debole o moderata, con venti di scirocco sui Canali e di Maestrale sul basso Adriatico. I mari saranno calmi o localmente mossi.

In sintesi, il fine settimana del 10-11 maggio offrirà una breve tregua dal maltempo che ha caratterizzato i giorni precedenti, grazie a una temporanea rimonta anticiclonica. Tuttavia, l’instabilità atmosferica non sarà completamente assente, con possibili rovesci o temporali pomeridiani, soprattutto nelle aree montuose. Le temperature si manterranno in linea con la media stagionale, rendendo il weekend ideale per attività all’aperto, purché si presti attenzione alle condizioni meteorologiche locali.