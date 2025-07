Weekend Meteo Shock: Grandinate, Nubifragi e Temperature in Calo Improvviso Arrivano!

Una saccatura atlantica indebolirà l’anticiclone, portando temporali intensi, grandine e un primo ribasso termico al Nord già da domenica.

Il caldo intenso sostenuto dall’anticiclone subtropicale sta per cedere il passo a una perturbazione atlantica che interesserà principalmente le regioni settentrionali. Il cambiamento sarà brusco e significativo già nel corso del weekend, con un contrasto termico marcato e possibili fenomeni violenti.

Sabato, tra la notte e le prime ore del mattino, correnti orientali instabili scuoteranno il Triveneto e il Piemonte, provocando rovesci e temporali localizzati. In giornata l’instabilità si concentrerà sull’arco alpino, estendendosi verso la Pianura Padana; ci aspettiamo un notevole calo delle massime in queste zone. Al Centro‑Sud, il sole dominerà ancora ma l’Appennino, dalla Toscana alla Calabria, registrerà isolati rovesci pomeridiani, così come le zone interne delle isole maggiori.

Domenica, il fronte atlantico abbasserà ulteriormente i toni dell’anticiclone, scatenando temporali forti, accompagnati da grandine, nubifragi e raffiche di vento, dal pomeriggio su Piemonte orientale, Lombardia centro‑settentrionale, alto Veneto, Liguria di Levante, ovest Emilia e alta Toscana. Altre zone del Nord, come Emilia orientale e Romagna, godranno di schiarite più frequenti. Al Centro‑Sud il clima resterà soleggiato e caldo, ma con temperature misurate rispetto ai picchi delle scorse settimane.

Secondo i bollettini, segnalazioni di allerta gialla per temporali sono già attive, ad esempio in Umbria, a partire dalle 14:00 di domenica. Un abbassamento è evidente: le massime arretreranno da valori di oltre 35 °C a picchi sotto 30 °C, una svolta significativa nel quadro estivo.

Nel complesso, il fine settimana rappresenta una prima vera pausa dal caldo africano, sostituito da un clima temporaneamente instabile. Tuttavia, l’estate proseguirà con serate più fresche e con la possibilità di nuovi sbalzi meteorologici. Stay tuned ai prossimi aggiornamenti meteo per eventuali allerta estive.