Weekend con anticiclone temporaneo, ma domenica previsto nuovo peggioramento meteorologico

Sabato tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia, ma domenica arrivano piogge e temporali sui settori occidentali.

Il fine settimana vedrà un temporaneo rinforzo dell'anticiclone, con un primo miglioramento già visibile a partire da venerdì. L'alta pressione si espanderà progressivamente sull’Italia, portando tempo per lo più stabile. La giornata di sabato sarà quindi caratterizzata da un clima prevalentemente soleggiato e sereno su quasi tutto il territorio nazionale. Tuttavia, potrebbero verificarsi alcuni disturbi locali, con la formazione di nuvole e brevi piogge pomeridiane, in particolare sulle Alpi occidentali e nelle aree interne del Centro-Sud. Questi fenomeni si concentreranno soprattutto lungo la dorsale tosco-emiliana, l'interno delle Marche, l'alto Lazio, la bassa Calabria e la Sicilia ionica, ma si tratterà di episodi di lieve entità destinati a dissolversi entro la serata.

Per quanto riguarda le temperature, non sono previsti cambiamenti significativi, ad eccezione di un leggero aumento nelle regioni centrali e meridionali. In Val Padana le temperature massime toccheranno i 23-24°C, mentre nelle regioni centrali si registreranno tra i 23-25°C. Al Sud, le temperature oscilleranno tra i 24-26°C, con picchi superiori nelle isole maggiori, come la Sardegna e la Sicilia.

La situazione comincerà a mutare domenica, quando l'alta pressione inizierà a cedere sotto la spinta di un fronte perturbato proveniente da ovest. Già dal mattino, si assisterà a un peggioramento sulle isole maggiori, con piogge e occasionali temporali che si estenderanno successivamente verso la Calabria e il Nordovest. Nel corso della giornata, le condizioni meteorologiche continueranno a deteriorarsi, con un’intensificazione delle piogge in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. In serata, i fenomeni si estenderanno anche alle coste tirreniche centro-settentrionali, sebbene sulle isole maggiori la situazione dovrebbe migliorare.

Sul resto d’Italia, domenica sarà comunque una giornata stabile, con prevalenza di sole. Le temperature subiranno una lieve diminuzione nel Nordovest e sulle isole, mentre sul resto della penisola non ci saranno variazioni significative. Sarà quindi importante tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché la situazione potrebbe evolversi rapidamente, con un ritorno del maltempo soprattutto nelle zone occidentali del Paese.