Weekend con piogge locali, ma niente di drammatico: scopri dove

L’anticiclone cede a un lieve fronte atlantico, che porta temporali sparsi, soprattutto su Tirreno e Adriatico. Ecco dove si prevedono i disturbi meteo più forti.

Il weekend che si avvicina si preannuncia in gran parte stabile grazie all'anticiclone che ha dominato il meteo dell’Italia, ma non mancheranno disturbi locali causati da un fronte atlantico che cercherà di penetrare nel Mediterraneo. Questo fronte, però, incontrerà una resistenza significativa da parte dell’anticiclone e porterà effetti molto limitati. La stabilità atmosferica dominerà in buona parte del Paese, ma alcune regioni vedranno fenomeni di instabilità.

Per sabato, la perturbazione atlantica interesserà principalmente l’alto versante tirrenico, con piogge leggere e a tratti intermittenti, in particolare tra la Liguria e la Toscana. Le temperature subiranno un lieve calo al Nordovest, mentre le altre regioni continueranno ad essere caratterizzate da cielo prevalentemente sereno, eccetto una lieve nuvolosità in alcune aree della Val Padana. Al Centro, la pioggia sarà limitata all'alta Toscana e sulle zone appenniniche, con cielo in generale più soleggiato sulle regioni adriatiche. Al Sud, il tempo sarà per lo più stabile, sebbene con qualche piovasco isolato al mattino in Sicilia. La Sardegna godrà di un cielo sereno o poco nuvoloso.

Domenica, il fronte atlantico si sposterà verso i Balcani, senza però causare particolari disagi in Italia. Al Nord, il tempo si manterrà generalmente stabile, con nuvole residue su Levante Ligure e Appennino Emiliano occidentale, dove potrebbero verificarsi ancora brevi piovaschi. Il Centro vedrà una giornata prevalentemente soleggiata, salvo qualche nuvola sul versante adriatico nel pomeriggio. Al Sud, il cielo sarà per lo più sereno, ma ci saranno addensamenti sul versante ionico e sul basso Adriatico, con brevi piovaschi nel Salento. In Sardegna, la giornata resterà stabile e soleggiata.

Le temperature rimarranno stabili o, in alcune aree, aumenteranno lievemente, portando a un weekend complessivamente gradevole, seppur con qualche pioggia occasionale.