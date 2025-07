Weekend da bollino rosso! Caldo afoso e temporali improvvisi in arrivo in Italia

Nord: mattinata caratterizzata da variabilità con nubi e qualche rovescio isolato sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio, l’instabilità aumenterà significativamente: temporali intensi attesi su Alpi, Prealpi e zone pedemontane, in estensione serale alla media-alta pianura lombardo-piemontese. Rischio grandine non escluso. Serata in graduale miglioramento.