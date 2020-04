Weekend del 25 Aprile, giornate stabili e soleggiate

La depressione in azione sul Mediterraneo, responsabile di tempo instabile su parte d'Italia, rimarrà attiva fin verso giovedì, coinvolgendo soprattutto il Sud e le isole maggiori. Nel frattempo l'alta pressione tornerà gradualmente ad impossessarsi dell'Europa centro-occidentale ripristinando condizioni di stabilità a cominciare dalle regioni settentrionali. Si tratterà di una fase anticiclonica che si protrarrà fin verso il prossimo weekend, con il sole a prevalere e temperature in aumento.

Con questi presupposti anche il weekend dovrebbe cominciare all'insegna della stabilità con più che gradevoli condizioni primaverili. Entro la fine della settimana però l'alta pressione subirà qualche attacco ad opera di infiltrazioni di aria più fresca da nordest, legate ad una discesa di correnti fredde settentrionali dalla Scandinavia verso i Balcani.

METEO ITALIA SABATO.

Sarà ancora una giornata stabile e in gran parte soleggiata, anche se nel pomeriggio alcuni annuvolamenti si svilupperanno in prossimità dei rilievi alpini e lungo la dorsale appenninica, a carattere del tutto innocuo.

Qualche innocuo addensamento dovrebbe interessare inoltre le coste liguri e quelle tirreniche, in tendenza anche sulla Sardegna.

Clima gradevole con massime fino a 24/26°C al Nord, poco meno lungo l'Adriatico e le isole maggiori.

METEO ITALIA DOMENICA.

L'ingresso di correnti più fresche nordorientali e leggermente instabili verso il Mediterraneo centrale comporterà la formazione di una maggiore nuvolosità pomeridiana in prossimità delle zone alpine e lungo l'Appennino, anche associati ad alcuni rovesci o brevi temporali, più probabili sui rilievi del Nord. Contemporaneamente un corpo nuvoloso in movimento da ovest ad est sul basso Mediterraneo dovrebbe coinvolgere le isole maggiori con il passaggio di qualche pioggia o temporale, dapprima in Sardegna e poi in Sicilia.

Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, se non locali lievi cali diurni sulle isole maggiori.