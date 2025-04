Weekend di Aprile: Arriva il Freddo Invernale con Neve a Bassa Quota!

Un impulso di aria fredda dal Nord Europa potrebbe portare un peggioramento meteo nel weekend di aprile, con neve a bassa quota e calo delle temperature.

Il prossimo weekend di aprile potrebbe riservare una sorpresa invernale, con un ritorno del freddo e della neve a bassa quota. Nonostante manchino ancora diversi giorni, le prime indicazioni sui modelli meteo suggeriscono che la giornata di domenica 5 aprile potrebbe segnare l'inizio di un peggioramento atmosferico importante. Sebbene sabato 4 aprile sia previsto all'insegna della stabilità grazie alla presenza di un anticiclone, con poche variazioni se non qualche disturbo al Sud, la giornata di domenica potrebbe vedere l'arrivo di un nuovo impulso freddo proveniente dal Nord Europa. Questo fronte di aria gelida si muoverebbe lungo il fianco destro dell'anticiclone britannico, penetrando sul Mediterraneo e influenzando in modo significativo il clima in Italia.

Se la situazione si concretizzerà, ci si può aspettare un cambio repentino del tempo già dalle prime ore della giornata al Nordest, con piogge e rovesci che si estenderanno velocemente verso il Centro-Sud. Il calo delle temperature accompagnato dall’ingresso dell’aria fredda comporterà un abbassamento della quota neve, che potrebbe scendere anche a quote collinari, specialmente nelle aree del Sud Italia. La neve potrebbe arrivare a interessare anche il Settentrione, con fenomeni che si estenderebbero dal Triveneto verso il Piemonte.

Tuttavia, gli esperti avvertono che si tratta di una tendenza preliminare e che il quadro potrebbe evolversi nei prossimi giorni. La configurazione sinottica è ancora incerta, e non si esclude che l'aria fredda segua una traiettoria più orientale, colpendo principalmente i Balcani e riducendo l'impatto sul nostro Paese. In tal caso, gli effetti in Italia potrebbero risultare meno intensi, ma comunque degni di attenzione.

Con l'evoluzione della situazione, sarà necessario seguire con attenzione gli aggiornamenti delle previsioni nei prossimi giorni, per essere pronti a qualsiasi cambiamento improvviso che possa interessare il meteo del weekend.