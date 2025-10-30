Weekend di Ognissanti: sole oggi, tempesta domani al Nord Est!

Una rapida tregua si apre per sabato al Centro-Sud, ma domenica una pesante perturbazione atlantica porterà piogge forti e calo termico nelle regioni settentrionali.

Il prossimo fine settimana del Ognissanti presenterà un dualismo meteo ben definito: dopo una fase moderatamente stabile al Centro e Sud, domenica si attende l’arrivo di una nuova significativa perturbazione sull’Italia settentrionale.

Per sabato 1º novembre, la presenza dell’anticiclone porterà condizioni più serene soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, con punte termiche fino a 20-22 °C . Al Nord invece permarrà una nuvolosità diffusa con possibilità di deboli piogge in Liguria e sul Friuli-Venezia Giulia, e qualche schiarita alternata a nebbie su Piemonte e Lombardia.

Sabato sera, residui addensamenti potrebbero interessare la Sicilia orientale e le coste ioniche, con qualche pioviggine. Mentre altrove il tempo si manterrà nella norma, con cieli generalmente più sereni.

La svolta arriva domenica 2 novembre: l’ingresso di una perturbazione atlantica sull’Europa occidentale scivolerà verso l’Italia, provocando un peggioramento in rapida evoluzione al Nord. I primi fenomeni si attenderanno già al mattino sul Nord-Ovest, con piogge che si intensificheranno fino al pomeriggio e serata coinvolgendo Lombardia, Triveneto, alto Piemonte, Liguria di Levante e anche Toscana. In queste zone non sono esclusi rovesci forti, accumuli elevati e un netto calo delle temperature. (Fonte: ilMeteo; 3B Meteo)

Nel contempo, entro la sera sono possibili precipitazioni anche su Lazio, Umbria e Sardegna occidentale.

Al Centro-Sud, invece, la situazione sarà più contenuta: sulla fascia adriatica e lungo le regioni ioniche si registreranno variabilità e qualche piovasco sparso, ma senza fenomeni eclatanti.

Le temperature al Nord scenderanno, mentre al Sud e sul versante adriatico potranno mantenersi ancora su valori miti grazie allo Scirocco in rinforzo.

Questo scenario ripropone la classica alternanza autunnale: una giornata di apparente tranquillità sabato, seguita da un’improvvisa ondata d’instabilità domenica. È prudente prepararsi quindi per possibili piogge e venti rinforzati nelle zone più coinvolte, specie se si prevedono spostamenti o attività all’aperto nel weekend.