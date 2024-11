Weekend di Pioggia e Sole: Cambiamenti Meteo e Impatti su Italia

Il meteo del weekend prevede una partenza stabile, ma domenica segnerà un cambiamento con piogge sul versante tirrenico e un miglioramento altrove.

Il weekend in Italia inizierà sotto i segni della stabilità atmosferica, grazie all’arrivo dell’anticiclone proveniente dall’Europa occidentale. Tuttavia, già nella giornata di domenica, i primi segnali di un cambiamento meteo saranno visibili, con un graduale peggioramento, soprattutto lungo il versante tirrenico.

Situazione meteo: Un vortice ciclonico, che nelle ultime ore ha interessato l'alto Adriatico, si sposterà rapidamente verso sud, continuando a influenzare il tempo sulle regioni meridionali anche nella giornata di venerdì. In queste aree, in particolare in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, si prevede qualche pioggia che tenderà a diminuire nel corso della giornata. Nelle restanti zone del paese, si farà sentire l’effetto della rimonta anticiclonica, che garantirà tempo stabile e soleggiato, con solo lievi addensamenti nuvolosi sul versante adriatico.

Dettaglio meteo per il weekend:

Sabato: Il nord Italia si sveglierà con una mattinata caratterizzata da foschie e nebbie sulla Val Padana, specialmente nella parte centro-occidentale. Tuttavia, il cielo si schiarirà rapidamente grazie all’azione del sole. In serata, nubi in aumento sulla Liguria centro-orientale. Al Centro, cielo sereno e temperature gradevoli, con una leggera variabilità sulle coste adriatiche al mattino. Anche sull’alta Toscana, nel corso della giornata, il cielo si coprirà progressivamente. Al Sud, tempo stabile con alcune nuvole sparse su Puglia, Calabria ionica e Sicilia settentrionale, ma senza fenomeni significativi, a eccezione di qualche pioggia al mattino sul Messinese. In Sardegna, bel tempo soleggiato con un aumento delle temperature al Centro-Sud.

Domenica: Il cambiamento più rilevante si avrà al nord Italia, dove il cielo si coprirà su Liguria di Levante, Emilia Romagna, bassa Lombardia, basso Veneto e Friuli Venezia Giulia, con qualche pioggia prevista nello Spezzino e locali pioviggini sulle coste friulane. Il resto del nord, comunque, godrà di una giornata per lo più soleggiata, ma con un aumento delle nubi in serata sulle Alpi occidentali. Al Centro, il maltempo avrà il suo picco in Toscana, con piogge che interesseranno soprattutto le zone centrali e settentrionali. In serata, nubi in aumento anche sul Lazio, con possibili pioviggini sulla costa. Più soleggiato sulle regioni adriatiche, seppur con qualche nuvola in aumento in serata sulle Marche. Al Sud, il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato, salvo qualche nuvola al mattino sulla costiera tirrenica calabrese. Più nubi in serata sull’alta Campania. In Sardegna, la giornata inizierà con cielo sereno, ma in serata si prevede un aumento delle nubi, in particolare sul Sassarese.

Concludendo, sebbene il weekend inizi con un clima stabile e soleggiato, domenica segnerà un importante cambio delle condizioni meteo, con piogge e nuvole che interesseranno principalmente le regioni del versante tirrenico.