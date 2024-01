Weekend di Sci tra Natura e Sole: Aperture a Ovindoli e Passolanciano

Il prossimo fine settimana si prospetta ricco di opportunità per gli appassionati di sci, con impianti aperti anche sulle suggestive vette di Passolanciano e Monte Magnolia ad Ovindoli.

Il clima freddo caratterizzerà questi giorni, grazie all'arrivo di una nuova corrente artica che, oltre a portare basse temperature, contribuirà ad aggiungere un ulteriore strato di neve sulle maestose montagne appenniniche. Questa condizione atmosferica si rivelerà perfetta per chi ama la montagna e gli sport invernali.

Da oggi, venerdì 12 gennaio, gli impianti sciistici sulla Majeletta saranno aperti, garantendo agli appassionati la possibilità di godersi le piste innevate. A Passolanciano, invece, l'apertura della seggiovia Panorama avverrà domani, offrendo un'esperienza sciistica unica. In aggiunta, lo skilift "La chiesetta" sarà operativo, fornendo due zone snowpark per chi cerca emozioni più audaci.

Ad Ovindoli, la Monte Magnola Impianti annuncia l'apertura al pubblico a partire da domani, sabato 13 gennaio. Gli impianti e le piste in quota saranno a disposizione degli appassionati, insieme a rifugi accoglienti per una pausa ristoratrice. In particolare, saranno operativi la Telecabina Le Fosse/Monte Arso per gli spostamenti pedonali in quota e la seggiovia Capanna Brin con la relativa pista Brin.