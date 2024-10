Weekend di maltempo estremo: nubifragi e allerta meteo in tutta Italia!

Intensa ondata di piogge e temporali in arrivo, con criticità attese soprattutto al Sud. Possibili accumuli oltre i 300 mm di pioggia.

Un vortice ciclonico si prepara a investire l'Italia nel corso del weekend, portando un'ondata di maltempo che non risparmierà nessuna regione, con il Sud tra le aree più a rischio. La bassa pressione, formata nel Mediterraneo venerdì, si estenderà rapidamente su tutto il territorio nazionale, facendo aumentare l'intensità delle precipitazioni che potrebbero superare i 300 mm in alcune zone. In particolare, la Calabria ionica sarà tra le più colpite, dove l’effetto stau lungo i rilievi di Sila e Aspromonte potrebbe provocare piogge torrenziali e potenziali criticità tra sabato e domenica.

Sabato, il Nord vedrà qualche schiarita sul Piemonte occidentale e sul ponente ligure, mentre il resto delle regioni settentrionali sarà soggetto a piogge e temporali intensi. Al Centro, il maltempo sarà diffuso, con rovesci e temporali anche forti, specialmente su Lazio e Abruzzo, sebbene la Toscana possa godere di qualche breve apertura. Al Sud, le piogge saranno protagoniste, soprattutto tra Sicilia, Calabria e Campania, dove i temporali potranno assumere carattere di nubifragio. Anche nelle altre regioni meridionali si registreranno precipitazioni, seppure di minore intensità. Le temperature scenderanno in modo significativo anche al Sud, mentre i venti ciclonici soffieranno intensi, con mari molto mossi o addirittura agitati.

La giornata di domenica vedrà ancora maltempo al Nord, con rovesci sparsi su Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Nel pomeriggio, tuttavia, si assisterà a un'attenuazione dei fenomeni e a qualche schiarita. Al Centro, la nuvolosità rimarrà diffusa al mattino, accompagnata da piogge intermittenti, che andranno gradualmente diminuendo nel pomeriggio. Il Sud, invece, continuerà a essere colpito dal maltempo, con forti rovesci e temporali tra Sicilia orientale e Calabria ionica, ancora con rischio di nubifragi. Le piogge saranno meno intense nelle altre regioni e tenderanno ad attenuarsi verso la fine della giornata, anche se la fascia ionica potrebbe continuare a registrare piogge persistenti. Le temperature caleranno leggermente, e i venti, ancora tesi tra est e sud-est, manterranno i mari molto mossi, con mareggiate attese sullo Ionio.

L'evoluzione di questa perturbazione potrebbe subire ulteriori variazioni nelle prossime ore, per cui è consigliabile tenere d'occhio gli aggiornamenti meteorologici per monitorare eventuali cambiamenti. Le autorità locali sono in stato di allerta, e le popolazioni delle aree più esposte, come la Calabria e la Sicilia, dovranno prestare particolare attenzione a potenziali criticità legate ad allagamenti e frane.