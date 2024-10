Weekend di maltempo in arrivo: ecco dove ci saranno nubifragi!

Il terzo weekend di ottobre porterà maltempo diffuso, con piogge e temporali, inclusi possibili nubifragi su diverse regioni italiane.

Il terzo weekend di ottobre si preannuncia caratterizzato da un maltempo persistente su gran parte dell'Italia. Un significativo vortice di bassa pressione atlantica è atteso in arrivo sul Mediterraneo nella giornata di venerdì, per poi attraversare la Penisola durante sabato e domenica. Ciò comporterà un rischio elevato di piogge e temporali diffusi, localmente intensi e potenzialmente anche a carattere di nubifragio, in particolare sabato.

Per quanto riguarda il sabato, si prevede che il centro del minimo barico si collochi nell'area tirrenica centrale. I temporali più intensi e i nubifragi potrebbero colpire varie zone del Nord e l'area ionica, con accumuli di pioggia che, secondo le attuali proiezioni, potrebbero raggiungere i 200 mm in alcune località. Tuttavia, tutte le regioni saranno a rischio di fenomeni avversi, mentre il medio Adriatico e la Sardegna potrebbero rimanere relativamente al riparo dalle condizioni meteorologiche più severe. Durante questa giornata, si registrerà anche una diminuzione delle temperature, accompagnata da venti forti di origine ciclonica, rendendo i mari molto mossi o addirittura agitati, con un concreto rischio di mareggiate.

Passando alla domenica, il minimo di pressione dovrebbe scendere rapidamente verso sud, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni meteorologiche nelle regioni centro-settentrionali. Tuttavia, si manterrà ancora un rischio di forti temporali nelle aree più meridionali del Paese. Le temperature dovrebbero stabilizzarsi in tutte le regioni, con venti che continueranno a essere forti a tratti, portando mari ancora molto mossi. È importante notare che le previsioni per il weekend potrebbero subire variazioni, quindi si consiglia di rimanere aggiornati attraverso i prossimi bollettini meteorologici.

In conclusione, si raccomanda alla popolazione di prestare particolare attenzione agli avvisi e di adottare le necessarie precauzioni, soprattutto nelle aree a maggior rischio di maltempo.