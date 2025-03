Weekend di maltempo in arrivo: piogge, vento forte e temporali colpiranno gran parte d'Italia

Previsioni meteo per il fine settimana: tra venerdì e sabato, maltempo diffuso su tutta Italia con piogge, temporali e venti forti, in particolare al Sud e sul versante adriatico.

Giovedì 27 marzo: il maltempo persisterà soprattutto sul versante adriatico e al Sud, mentre al Nord il tempo si manterrà in generale più stabile e soleggiato, salvo qualche addensamento sull'Emilia Romagna e in Liguria. Le temperature saranno in lieve aumento, con massime tra i 17 e i 21°C. Al Centro Italia, le piogge continueranno a colpire soprattutto l'Appennino e il versante adriatico, con acquazzoni anche intensi, mentre il resto delle regioni vedrà un tempo più variabile. Al Sud, le condizioni instabili persisteranno con temporali e piogge soprattutto su basso Adriatico e tirrenico. Le temperature rimarranno stabili, con massime tra 14 e 19°C.

Venerdì 28 marzo, il maltempo continuerà a interessare principalmente il Centro-Sud, con piogge sparse su Marche, Abruzzo e Lazio interno, mentre in Toscana il tempo migliorerà. Il Nord Italia rimarrà stabile e soleggiato, con alcune nuvole sul Nordest e possibili piogge in serata tra il Triestino e la costa veneta. Le temperature saranno stabili, con massime tra 16 e 21°C. Al Sud, il maltempo persisterà con rovesci e temporali su basso Tirreno e venti forti. Le temperature scenderanno leggermente, con massime tra 14 e 19°C.

Sabato 29 marzo: un nuovo peggioramento si registrerà con piogge e rovesci diffusi che interesseranno gran parte dell'Italia centrale e meridionale, in particolare le regioni adriatiche e il versante tirrenico. Le temperature subiranno un ulteriore calo, con massime tra 14 e 19°C. Le regioni settentrionali vedranno una maggiore variabilità, con piogge sparse su Emilia Romagna, Alto Adriatico e alcune zone di Alpi e Prealpi. Il maltempo proseguirà anche sulle Isole.

Per quanto riguarda la tendenza per i giorni successivi, domenica 30 marzo vedrà un ritorno di schiarite su gran parte del Nord Italia, con tempo più sereno su Piemonte, Lombardia e Veneto, mentre le regioni meridionali continueranno a essere interessate da piogge e temporali. L'inizio della settimana prossima, tra lunedì 31 marzo e martedì 1 aprile, sarà caratterizzato da un clima generalmente più stabile al Nord e su gran parte del Centro, mentre al Sud e sulle Isole la situazione rimarrà più instabile.

Venti forti continueranno a interessare in particolare la Sardegna, dove si prevedono mareggiate sulle coste occidentali. Al Centro-Sud, il Maestrale porterà raffiche sostenute. Anche le temperature subiranno delle oscillazioni: un leggero calo sarà atteso sabato, mentre domenica il rinforzo dell'anticiclone sul Centro-Nord favorirà un aumento termico con valori che potranno arrivare fino a 24°C su alcune pianure del Nordovest.