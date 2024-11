Weekend di meteo incerto: tra pioggia, temporali e schiarite, ecco cosa aspettarsi

L’anticiclone in indebolimento darà spazio a instabilità soprattutto sulle isole e al Centro-Sud, con piogge e rovesci in arrivo. Previsioni dettagliate per tutte le regioni.

Il weekend in arrivo vedrà un graduale indebolimento dell'anticiclone che ha dominato gran parte del mese di ottobre, causando un cambiamento nelle condizioni meteorologiche, con un'instabilità crescente, in particolare sulle isole maggiori e sul Centro-Sud. Questo indebolimento avviene sotto l'influsso di correnti orientali umide e instabili che favoriranno l’insorgere di una debole circolazione depressionaria sulla zona centro-occidentale del Mediterraneo, provocando piogge e temporali.

Nel dettaglio, le regioni settentrionali vedranno condizioni più stabili, anche se non sempre completamente soleggiate. La Val Padana, infatti, sarà interessata da fitte nebbie nelle ore più fredde, con un progressivo sollevamento della copertura nuvolosa durante la giornata. In serata, però, si prevede un aumento della nuvolosità sulla Liguria.

Al Centro, il cielo si manterrà variabile, con la presenza di foschie e nubi basse durante la mattinata, specialmente nelle valli. Nel pomeriggio, le nubi si intensificheranno sulle regioni tirreniche, portando con sé qualche debole pioggia sulle coste della bassa Toscana e dell’alto Lazio.

Nel Sud, la situazione sarà caratterizzata da cieli nuvolosi in Sicilia, dove si prevedono piogge e temporali soprattutto nella parte centro-orientale dell'isola. Anche la Sardegna vedrà piovaschi isolati, mentre le regioni peninsulari si presenteranno con variabilità, ma con ampie schiarite in Puglia. Le temperature si manterranno stabili, senza particolari variazioni.

Sabato porterà con sé un tempo più instabile soprattutto nelle regioni meridionali. Al Nord, la nebbia sarà ancora presente nelle ore più fredde, ma durante il giorno il cielo si farà nuvoloso soprattutto sulla Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna. In Liguria e Romagna resteranno nubi irregolari per buona parte della giornata. Al Centro, la nuvolosità sarà irregolare, con qualche pioggia in arrivo in Toscana e nell'alto Lazio. Sul versante adriatico potrebbero esserci pioviggini al mattino, in particolare sulle Marche. Sulle isole maggiori, l'instabilità aumenterà, con piogge anche di forte intensità e temporali sulla Sicilia centro-occidentale e sulla parte settentrionale della Sardegna. Le temperature non subiranno grossi cambiamenti.

Domenica segnerà un ritorno a condizioni più stabili al Nord, con il sole che sarà accompagnato da una dissoluzione della nebbia nelle ore centrali della giornata. Al Centro, il cielo sarà generalmente sereno sulle regioni tirreniche, ma qualche nuvola potrebbe persistere sulle regioni adriatiche, dove non sono da escludere pioviggini in Abruzzo. Sul Sud, ci saranno ampie schiarite sulle regioni tirreniche peninsulari, mentre il resto del Sud vedrà un cielo più variabile e piovaschi intermittenti, soprattutto in Puglia. Le isole maggiori saranno ancora sotto il segno dell'instabilità, con possibili temporali soprattutto sull'ovest della Sicilia e la Sardegna tirrenica. Le temperature subiranno un lieve aumento al Nord, mentre rimarranno invariate o leggermente in calo sulle isole maggiori.

In sintesi, il weekend sarà caratterizzato da una graduale evoluzione del tempo: il nord Italia rimarrà relativamente stabile, mentre il Centro-Sud e le isole maggiori saranno interessati da piogge e temporali, con un'instabilità crescente che caratterizzerà soprattutto sabato e domenica.