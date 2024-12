Weekend di pioggia e freddo: neve in arrivo sugli Appennini e piogge al Sud

Previsioni meteo per il weekend di metà dicembre: variabilità, calo delle temperature e ritorno della neve a quote medie sull'Appennino, con piogge al Centro-Sud.

Il weekend che sta per arrivare porterà con sé variabilità e temperature in calo, a causa di una serie di sistemi di bassa pressione che si sposteranno dall'Europa meridionale verso l'Italia. Da venerdì 13 dicembre, il tempo sarà influenzato da un misto di piogge, temporali e nebbie, con il ritorno della neve sulle zone più alte dell'Appennino.

Venerdì 13 dicembre vedrà condizioni di nuvolosità variabile al Centro-Sud, con piogge sporadiche e rovesci localizzati, soprattutto sulle regioni tirreniche. Al Nord, il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con nebbie più persistenti sulla Pianura Padana, che rimarranno anche durante le ore diurne. Nel pomeriggio, il maltempo si concentrerà su Emilia-Romagna, con piogge in arrivo. Le temperature subiranno un abbassamento generale, con massime tra 5 e 9°C al Nord e tra 9 e 13°C al Centro, mentre al Sud il rialzo delle temperature porterà valori tra 13 e 17°C.

Il sabato 14 porterà un'ulteriore instabilità atmosferica, con piogge più consistenti, specialmente sulle regioni tirreniche e in Umbria. Al Nord, il tempo migliorerà parzialmente con schiarite sulle Alpi, ma le nebbie persisteranno sulle pianure. Le temperature al Nord saranno in lieve calo, con massime tra 4 e 8°C, mentre al Centro e Sud rimarranno sostanzialmente stabili o in leggero aumento, con massime tra 9 e 14°C al Centro e 13 e 19°C al Sud.

La domenica 15 dicembre vedrà un netto miglioramento al Centro-Nord, con bel tempo e cieli sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, al Sud le condizioni rimarranno instabili con piogge e temporali in Puglia, Calabria e Sicilia. Le temperature caleranno leggermente al Sud, mentre al Nord e al Centro ci sarà una lieve ascesa con massime tra 10 e 16°C.

Infine, lunedì 16 dicembre e martedì 17 dicembre si prevede un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche, con ampie schiarite sulle principali regioni italiane, eccetto per qualche nuvolosità sparsa e piogge residue al Sud. La settimana si concluderà quindi con un ritorno alla stabilità e temperature più miti, soprattutto al Centro-Nord.

In generale, si consiglia di prepararsi a un weekend instabile, con la possibilità di fenomeni atmosferici intensi, come piogge e temporali soprattutto al Sud, mentre il Nord potrà essere più esposto alle nebbie e al freddo.